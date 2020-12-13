"Мы плохо начали матч, Реал сделал это лучше. Они больше владели мячом, лучше располагались на поле.

Реал Мадрид – Атлетико – 2:0 – видео голов и обзор матча

Во втором тайме мы попробовали вариант с Лемаром, но не преуспели. Игра переменилась, но мы пропустили гол, который оставил нас вне игры. Надо продолжать работать и совершенствоваться.

Недовольство Фелиша после замены? Мне нужны были свежие игроки в атаке и в центре поля. Инициативой больше владел Реал. Мы не смогли забить гол, который помог бы нам вернуться в игру.

Я понимаю недовольство. Знаю, что когда выходишь на поле, всегда хочется дать команде как можно больше. Вы должны спросить игрока, который злится. Я могу сказать вам, что я думаю, что он хочет играть все 90 минут, проявить себя лучше... Есть тысячи деталей.

Был ли Реал лучшим? Возможно, но они точно были более точными и убедительными. Ответственность за результат? Как и всегда, на это очень просто ответить. Мы, тренеры, всегда считали себя ответственными за все девять лет", – цитирует Симеоне Marca.

Добавим, после 13-ти туров "сливочные" расположились третьими с 23 очками в активе. Атлетико остался первым, имея 26 зачетных пунктов.

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