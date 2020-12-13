Реал – Атлетико: Симеоне назвал виновного в поражении "матрасников" в мадридском дерби
Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился мыслями по поводу поражения в 13-м туре Ла Лиги от Реала (0:2).
"Мы плохо начали матч, Реал сделал это лучше. Они больше владели мячом, лучше располагались на поле.
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Во втором тайме мы попробовали вариант с Лемаром, но не преуспели. Игра переменилась, но мы пропустили гол, который оставил нас вне игры. Надо продолжать работать и совершенствоваться.
Недовольство Фелиша после замены? Мне нужны были свежие игроки в атаке и в центре поля. Инициативой больше владел Реал. Мы не смогли забить гол, который помог бы нам вернуться в игру.
Я понимаю недовольство. Знаю, что когда выходишь на поле, всегда хочется дать команде как можно больше. Вы должны спросить игрока, который злится. Я могу сказать вам, что я думаю, что он хочет играть все 90 минут, проявить себя лучше... Есть тысячи деталей.
Был ли Реал лучшим? Возможно, но они точно были более точными и убедительными. Ответственность за результат? Как и всегда, на это очень просто ответить. Мы, тренеры, всегда считали себя ответственными за все девять лет", – цитирует Симеоне Marca.
Добавим, после 13-ти туров "сливочные" расположились третьими с 23 очками в активе. Атлетико остался первым, имея 26 зачетных пунктов.
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