Реал – Атлетико: Рамос хотел пристыдить Облака, но отказался от авантюры

Капитан Реала Серхио Рамос прокомментировал решающий пенальти в ворота Атлетико, который подарил его команде триумф в Суперкубке Испании (0:0, пен. 4:1).

"Я всегда бью пенальти четвертым из-за предрассудков, а не потому, что хочу сделать победный удар. Я планировал пробить пенальти в стиле Паненки, но у меня очень сильно болела лодыжка.

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Я не мог сделать много маленьких шагов из-за боли. У меня есть повреждение, но как только ты попадаешь на поле, то забываешь о боли", – цитирует Рамоса madridistanews.

Напомним, из-за повреждения 33-летний защитник не сможет помочь своей команде в течение двух недель.

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