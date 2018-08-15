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Реал – Атлетико: Куртуа рискует не попасть в заявку на матч, шанс для Лунина

11:32 267 Читати українською
Реал – Атлетико: Куртуа рискует не попасть в заявку на матч, шанс для Лунина
Тибо Куртуа / фото: ФК Реал

Новоиспеченный голкипер Реала Тибо Куртуа не дебютирует в составе "сливочных" в мате за Суперкубок УЕФА против Атлетико.

Наставник Реала Хулен Лопетеги не планирует включать вратаря Тибо Куртуа в заявку на матч против Атлетико, сообщает AS. Бельгиец недавно перешел из Челси и провел с командой только 5 тренировок.

Реал – Атлетико: анонс матча за Суперкубок УЕФА

Отмечается, что в матче за Суперкубок УЕФА в стартовом составе "сливочных" точно появится Кейлор Навас. Украинец Андрей Лунин должен стать вторым после костариканца.

Именно эти два голкипера участвовали в двусторонней игре на тренировке мадридцев накануне матча против Атлетико. Лука Зидан, Кико Касилья и Тибо Куртуа тренировались отдельно.

Касилья решил покинуть Реал – конкуренция для Лунина уменьшается

Суперкубок УЕФА

Реал Мадрид - Атлетико: Среда 15 августа 2018

Реал Мадрид
до матча
8
час
:
15
мин
Атлетико
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Тибо Куртуа Тибо Куртуа Реал Мадрид - Атлетико Реал Мадрид Реал Мадрид Суперкубок УЕФА Андрей Лунин Андрей Лунин Кейлор Навас Кейлор Навас
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