Реал – Атлетико: Куртуа рискует не попасть в заявку на матч, шанс для Лунина

Новоиспеченный голкипер Реала Тибо Куртуа не дебютирует в составе "сливочных" в мате за Суперкубок УЕФА против Атлетико.

Наставник Реала Хулен Лопетеги не планирует включать вратаря Тибо Куртуа в заявку на матч против Атлетико, сообщает AS. Бельгиец недавно перешел из Челси и провел с командой только 5 тренировок.

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Отмечается, что в матче за Суперкубок УЕФА в стартовом составе "сливочных" точно появится Кейлор Навас. Украинец Андрей Лунин должен стать вторым после костариканца.

Именно эти два голкипера участвовали в двусторонней игре на тренировке мадридцев накануне матча против Атлетико. Лука Зидан, Кико Касилья и Тибо Куртуа тренировались отдельно.

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