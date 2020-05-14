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Реал – Атлетико: арбитр финала Лиги чемпионов-2016 признался, что несправедливо засчитал гол Рамоса

11:35 67 Читати українською
Реал – Атлетико: арбитр финала Лиги чемпионов-2016 признался, что несправедливо засчитал гол Рамоса
Марк Клаттенбург и Серхио Рамос / Shaun Botterill

Марк Клаттенбург – арбитр финала Лиги чемпионов 2016 года – рассказал о сложных моментах поединка между мадридскими Реалом и Атлетико.

15’ Серхио Рамос
 
Янник Феррейра Карраско 79’
15’ Серхио Рамос
79’ Янник Феррейра Карраско

"В этом финале Реал в первом тайме открыл счет, но гол был забит из офсайда. Мы поняли в перерыве. Это была тяжелая ситуация, и мой помощник потерпел неудачу", – цитирует Клаттенбурга Daily Mail.

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Эта ошибка спровоцировала за собой еще одну. Рефери попытался реабилитироваться в начале второй половины, назначив пенальти за фол Пепе против Фернандо Торреса: "Пепе сфолил на Торресе. Он был в ярости и сказал мне: "Это отнюдь не нарушение, Марк". А я ответил: "Ваш гол тоже нельзя было засчитывать". Я знал, что если скажу ему это, он примет ситуацию".

К слову, Гризманн не сумел реализовать тот пенальти. Счет позже сравнял Карраско, а судьба титула решалась в послематчевой серии, где успешнее были игроки Реала.

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Реал - Атлетико Лига чемпионов Видеоновости Марк Клаттенбург Марк Клаттенбург Пепе Пепе Серхио Рамос Серхио Рамос Атлетико Атлетико Реал Мадрид Реал Мадрид
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