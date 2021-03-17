"Поздравляю игроков, поскольку они отлично действовали от начала и до конца матча против команды, которая требует от тебя больших физических затрат. Нужно хорошо защищаться, а что касается контроля мяча, думаю, мы провели целостный матч.

Реал – Аталанта – 3:1 – видео голов и обзор матча

Думаю, в конце у них не было моментов, только один шанс у Сапаты, только один. Они создают много голевых ситуаций, сегодня мы этого не видели. Мы здорово действовали, игра в обороне вызывает приятные эмоции.

Модрич и Кроос – феноменальная пара опорников. Если говорить о Луке... Ему 35, но на поле этого совсем не видно. Я доволен Винисиусом, потому что он заработал пенальти. Мы знаем, что с его скоростью он может создать проблемы любой обороне. Это очень важно. Асенсио продолжает тренироваться, он вышел и забил. Это здорово для него и для нас", – поделился Зидан в комментарии Marca.

Отметим, что Реал переиграл Аталанту (3:1) и вышел в следующий раунд. Единственный гол итальянцы забили после штрафного в исполнении Муриэля.

Реал победил Аталанту и вышел в 1/4 финала ЛЧ: тактический триумф Зидана, неубедительный Малиновский и перфоманс Бензема