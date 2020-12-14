"Аталанта? Мы знаем, что это за команда, мы очень уважаем ее. Матч состоится в конце февраля, для меня сейчас важнее следующая игра с Атлетиком. Это еще одна прекрасная возможность для нас.

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У Реала может быть спад после победы над Атлетико? Я не согласен. Мы завоевали только три очка. Реал хотел показать, что команда в порядке и не думает о посторонних вещах. Ничего не изменилось, мы работаем изо дня в день, и мы хотим продолжать в том же духе", – цитирует Зидана Marca.

В прошлогоднем розыгрыше ЛЧ Реал попрощался с турниром именно на стадии 1/8 финала, обидчиком мадридцев стал Манчестер Сити.

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