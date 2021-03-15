"Прошел год с тех пор, как мы играли против Валенсии, и с тех пор мы играем без зрителей. Это будет совсем другой матч. Мы встречаемся с Реалом после поражения в первом матче. Они и до этого были фаворитами, а теперь тем более.

Марсело вернулся в общую группу Реала и готов сыграть против Аталанты

Но мы все еще можем пройти дальше. Мы хотим сыграть хорошо и дать максимальный бой сопернику. Этот сезон в Лиге чемпионов очень непростой, но мы вышли из более сложной группы, чем в прошлом году, набрав при этом 11 очков. Довольно высокомерно думать, что мы можем обыграть Реал. Мы подождем, пока выйдем на поле, и потом посмотрим, как их сдерживать.

Мы хотим провести отличную игру, и я надеюсь, что этого будет достаточно против одного из самых успешных клубов в истории турнира", – приводит слова алленаторе официальный сайт УЕФА.

К слову, матч Реал – Аталанта состоится во вторник, 16 марта. Начало поединка в 22:00.

Роналду перевершив Пеле, диво-гол рабоною, Барселона і Реал потирають руки – огляд вікенду