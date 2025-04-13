Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о кадровых проблемах в команде за несколько дней до решающего матча с Реалом.

"Канониры" сыграли вничью с Брентфордом (1:1). Матч принес дополнительные кадровые проблемы для Арсенала накануне игры с Реалом. Бен Уайт, как и Жоржиньо, не попали в заявку, а Томаса Партея пришлось заменить.

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"Партей что-то почувствовал, поэтому мы не хотели рисковать. Я еще не говорил с врачами, поэтому не могу сказать, будет ли он доступен на Лигу чемпионов.

Форма Уайта? Опять же, не знаем. Бен не мог играть, поэтому не попал в заявку на матч против Брентфорда. У нас есть несколько дней, чтобы оценить его состояние.

По Жоржиньо, то он сказал, что не может нормально дышать, поэтому это может быть связано с травмой ребер. Это странно, потому что он обычно всегда доступен. Думаю, что это может быть серьезным", – цитирует Артету официальный сайт "канониров".

В лазарете Арсенала также находятся Габриэл, Калафьори, Томиясу, Жезус, Хаверц.

Напомним, что "канониры" выиграли первую встречу с Реалом 3:0. Ответный матч состоится 16 апреля в Мадриде.

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