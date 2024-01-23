С записью переговоров судейской бригады скандального матча между Реалом и Альмерией случилась утечка. Журналист Жерар Ромеро опубликовал её в своём блоге FC Jijantes. Испанская федерация футбола (RFEF) разгневана этим фактом и уже начала расследование по этому поводу. Первый шаг, который был предпринят – RFEF написала жалобу в Гражданскую гвардию Испании и заставила последнюю открыть дело.

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Судейство Франсиско Эрнандеса Маэсо вызвало серьезные споры со стороны Альмерии, как и работа Алехандро Эрнандеса Эрнандеса, отвечавшего за видеоповторы. Главного арбитра вызывали к монитору VAR трижды: в случае с вероятным пенальти в пользу Реала, незасчитанным голом в ворота Альмерии и еще одним голом в ворота "меренгес".

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