В Испании до сих пор не утихают разговоры вокруг матча Реала и Альмерии в 21 туре Ла Лиги.

Мадридцы победили своего противника со счётом 3:2. Однако после встречи широко обсуждалось несколько моментов и ошибки судей.

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Как сообщает Meczyki, судейский комитет, просмотрев матч, пришел к выводу, что арбитры матча допустили несколько ошибок.

Первая – при назначении пенальти после игры рукой игрока гостей. По мнению комитета, перед тем, как произошло нарушение, могло быть два фола со стороны игроков Реала. Сначала Хоселу, а затем Антонио Рюдигера. Однако арбитры проигнорировали эти события, сосредоточившись на руке Кайки.

Второй ошибкой стал вышеупомянутый гол Винисиуса. Комиссия считает, что Эрнандес Эрнандес допустил ошибку как арбитр VAR – ведь он вообще не должен был вызывать к монитору главного арбитра. Не было уверенности, забил ли гол бразилец плечом или рукой, поэтому ситуация не была четкой и очевидной.

Впрочем, Эрнандес Эрнандес, несмотря на его ужасную работу на VAR, не был отстранен от работы. Он будет обслуживать матч в Кубке Испании между Атлетико и Севильей.

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