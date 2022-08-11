УЕФА выбрал игрока, который стал лучшим во время поединка между Реалом и Айнтрахтом за Суперкубок УЕФА.

Звание лучшего игрока матча по версии УЕФА досталось опорному полузащитнику Реала Каземиро, сообщает официальный сайт союза.

Реал – Айнтрахт – 2:0 – видео голов и обзор Суперкубка УЕФА с достижением Бензема

"Придавал баланс игре Реала, когда тот атаковал. Неизменно выигрывал мяч на очень важном участке поля, оказав поддержку центральным защитникам. Стал также автором первой голевой передачи", – отметил один из технических наблюдателей УЕФА.

Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА в финском Хельсинки Реал забил в ворота Айнтрахта два сухих гола и стал обладателем 5-го в своей истории такого трофея. Один из голов в активе Бензема, ставший вторым лучшим бомбардиром клуба в истории.

Реал выиграл 5-й Суперкубок УЕФА, одержав победу над Айнтрахтом – Бензема стал вторым бомбардиром клуба