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Реал – Аякс: фантастический финт Тадича признан лучшим моментом дня в Лиге чемпионов

12:12 26 Читати українською
Реал – Аякс: фантастический финт Тадича признан лучшим моментом дня в Лиге чемпионов
Душан Тадич / фото из соцсетей

Полузащитник Аякса Душан Тадич стал одним из героев ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

70’ Марко Асенсио
93’ Начо
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

Тадич во вчерашнем матче отметился забитым мячом и двумя результативными передачами.

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Фантастическим вышел второй гол в ворота мадридцев. Тадич красивым финтом убрал со своего пути Каземиро, выполнил точную передачу в чужую штрафную на Нереса, где Давид точным ударом поразил ворота Куртуа. Пресс-служба УЕФА назвала этот эпизод лучшим моментом дня в Лиге чемпионов.

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