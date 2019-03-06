Реал – Аякс: фантастический финт Тадича признан лучшим моментом дня в Лиге чемпионов

Полузащитник Аякса Душан Тадич стал одним из героев ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.
Тадич во вчерашнем матче отметился забитым мячом и двумя результативными передачами.
Реал – Аякс – 1:4 – видео голов и обзор матча
Фантастическим вышел второй гол в ворота мадридцев. Тадич красивым финтом убрал со своего пути Каземиро, выполнил точную передачу в чужую штрафную на Нереса, где Давид точным ударом поразил ворота Куртуа. Пресс-служба УЕФА назвала этот эпизод лучшим моментом дня в Лиге чемпионов.
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