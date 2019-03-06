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Реал – Аякс: Де Йонг выиграл дуэль у Модрича – впечатляющая статистика будущего игрока Барселоны

11:17 86 Читати українською
Реал – Аякс: Де Йонг выиграл дуэль у Модрича – впечатляющая статистика будущего игрока Барселоны
Фрэнки де Йонг / фото из соцсетей

Полузащитник Аякса Фрэнки Де Йонг очень плодотворно провел матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

70’ Марко Асенсио
93’ Начо
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

Вчерашний поединок многие специалисты рассматривали как очную дуэль Де Йонга, который летом присоединится к Браселоне, и действующего обладателя "Золотого мяча" Луки Модрича. Оба игрока выполняют похожие функции на поле.

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Фактически от них зависит, каким будет рисунок игры их команды. Вчера на Сантьяго Бернабеу 21-летний голландец доказал, что готов выступать на самом высоком уровне.

Фрэнки отдал 49 успешных передач совершил 6 перехватов, став лучшим по обоим показателям в составе обеих команд. Кроме того, хавбек Аякса выиграл 100% единоборств.

Напомним, первая встреча в Амстердаме завершилась со счетом 2: 1 в пользу Реала. Однако вчерашняя победа позволила Аякса выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Реал Мадрид - Аякс Аякс Аякс Лига чемпионов Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг
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