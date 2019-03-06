Реал – Аякс: Де Йонг выиграл дуэль у Модрича – впечатляющая статистика будущего игрока Барселоны

Полузащитник Аякса Фрэнки Де Йонг очень плодотворно провел матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

Вчерашний поединок многие специалисты рассматривали как очную дуэль Де Йонга, который летом присоединится к Браселоне, и действующего обладателя "Золотого мяча" Луки Модрича. Оба игрока выполняют похожие функции на поле.

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Фактически от них зависит, каким будет рисунок игры их команды. Вчера на Сантьяго Бернабеу 21-летний голландец доказал, что готов выступать на самом высоком уровне.

Фрэнки отдал 49 успешных передач совершил 6 перехватов, став лучшим по обоим показателям в составе обеих команд. Кроме того, хавбек Аякса выиграл 100% единоборств.

Напомним, первая встреча в Амстердаме завершилась со счетом 2: 1 в пользу Реала. Однако вчерашняя победа позволила Аякса выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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