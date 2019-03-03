Реал – Аякс: Брых будет обслуживать матч 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч 1 / 8финалу Лиги чемпионов между Реалом и Аяксом.

Встреча будет судить немецкая бригада судей во главе с Феликсом Брыхом, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать Марк Борш и Штефан Лупп. Четвертый арбитр – Даниэль Зиберт. В комнате для просмотров видеоповторов будут работать Бастиан Данкерт и Марко Фритц.

Напомним, первая встреча между Аяксом и Реалом завершилась победой "галактикос" со счетом 2:1. Ответный матч сыграют на Сантьяго Бернабеу во вторник, 5 марта.

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