Наставник Реала определился со списком игроков, которые будут защищать честь клуба в поединке с лондонцами.

В заявку мадридского клуба на домашний матч 1/2 финала Лиги чемпионов против Челси вошли 22 игрока, сообщает официальный сайт клуба.

Реал Мадрид – Челси: прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Зинедин Зидан вернул в список Тони Крооса, который из-за травмы пропускал последние два матча "сливочных". С Челси не сыграет травмированный Менди, а также Вальверде, у которого диагностировали коронавирус.

Напомним, первая встреча между этими соперниками состоится 27 апреля, ответный матч запланирован на 5 мая.

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