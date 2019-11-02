Реал – Бетис: составы команд и онлайн-трансляция матча Ла Лиги

Реал принимает Бетис в рамках 12-го тура испанской Примеры. Составы и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Реал – Бетис, начинается в 22:00 по киевскому времени. Реал имеет возможность воспользоваться сенсационным поражением Барселоны и выйти на чистое первое место Примеры, если, конечно же, переиграет Бетис. "Зелено-белые" переживают не лучшие времена, занимая шестнадцатое место чемпионата – 12 пунктов в активе.

Зидан категорически опроверг слухи о разделении игроков Реала на основных и дублеров

Зидан прогнозируемо оставил вне заявки Одриосолу, Мариано и Браима Диаса. Кроме того Бейл и Васкес не тренировались с командой всю прошлую неделю, поэтому также не смогут принять участие в сегодняшнем матче. У Бетиса точно не сыграют Карвальо, Хави Гарсия, Хуанми и Дани Мартин.

Составы команд:

Реал: Куртуа – Карвахаль, Рамос, Варан, Менди – Кроос, Модрич, Каземиро – Азар, Бензема, Родриго

Запасные: Ареола, Милитао, Марсело, Вальверде, Йович, Иско, Винисиус

Бетис: Роблес – Бартра, Манди, Федаль, Сидней – Гуардадо, Каналес, Фекир – Лорен, Морено, Эмерсон

Запасные: Марин, Барагган, Гонсалес, Гутьеррес, Тельо, Хоакин