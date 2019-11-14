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Реабилитация Зинченко затягивается – известна дата возвращения украинца к тренировкам

08:48 144 Читати українською
Реабилитация Зинченко затягивается – известна дата возвращения украинца к тренировкам
Александр Зинченко / Getty images

Полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко проведет в лазарете команды дольше, чем ожидалось.

По информации британского издания Manchester Evening News, реабилитация Зинченко продлится еще минимум три недели. Называется даже дата предполагаемого возвращения хавбека к тренировкам – 6 декабря.

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Напомним, что почти три недели назад Зинченко сделали в Барселоне операцию на левом колене. Тогда главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола утверждал, что Александр вернется в игру через 4-5 недель.

В нынешнем сезоне за Манчестер Сити 22-летний футболист сыграл 9 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом
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