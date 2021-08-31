Капризный юниор Илайш Мориба продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге после смены клубной прописки из испанской Барселоны на РБ Лейпциг.

"Красные быки" подписали 18-летнего таланта, сообщает официальный сайт клуба.

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Мориба заключил с саксонцами контракт на 5 лет. Трансфер гвинейского испанца из Барселоны обошелся в 16 млн евро. Еще 6 млн каталонцы могут получить в качестве бонусов. Кроме того, "блаугранас" получат 10 % от последующей продажи хавбека.

Напомним, что Илайш Мориба засветился на профессиональном уровне в прошлом сезоне (18 матчей, 1 гол, 2 ассиста). Однако, летом отказался подписать новый контракт на условиях Барселоны и оказался в дубле.

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