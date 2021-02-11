РБ Лейпциг выкупил Анхелиньо у Манчестер Сити, – СМИ
Похоже, испанский защитник Анхелиньо еще надолго задержится в Бундеслиге.
Манчестер Сити и РБ Лейпциг оформили полноценный трансфер Анхелиньо сообщает Kicker.
Манчестер Юнайтед нацелился на таланта РБ Лейпциг
По информации издания, "быки" заплатили за защитника Сити 18 млн евро, которые были прописаны в арендной сделке. Напомним, еще в январе 2020-го РБ Лейпциг подписал испанца на правах аренды, за год футболист хорошо себя зарекомендовал в лагере немецкого гранда. В свое время защитник перебрался в Манчестер за 12 млн евро.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Анхелиньо провел 19 матчей, в которых отметился 4 голами и совершил столько же ассистов.
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