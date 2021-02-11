Манчестер Сити и РБ Лейпциг оформили полноценный трансфер Анхелиньо сообщает Kicker.

Манчестер Юнайтед нацелился на таланта РБ Лейпциг

По информации издания, "быки" заплатили за защитника Сити 18 млн евро, которые были прописаны в арендной сделке. Напомним, еще в январе 2020-го РБ Лейпциг подписал испанца на правах аренды, за год футболист хорошо себя зарекомендовал в лагере немецкого гранда. В свое время защитник перебрался в Манчестер за 12 млн евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Анхелиньо провел 19 матчей, в которых отметился 4 голами и совершил столько же ассистов.

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