Клубы согласовали переход 18-летнего хорвата, информирует Sportske. Трансфер предполагает интересную систему бонусов, которые могут заметно увеличить цену игрока.

РБ Лейпциг подписал преемника Вернера, заплатив солидную сумму двум клубам

РБ Лейпциг заплатил фиксированные 16 млн евро, но Гвардиола останется в Динамо З на правах аренды. Немцы будут доплачивать 70 тысяч евро за каждый сыгранный матч защитника в чемпионате Хорватии (на поле нужно провести минимум 45 минут). Ставка за игру в еврокубках будет еще больше – 100 тысяч. В сумме Динамо может заработать за своего таланта дополнительные 2,77 млн евро.

Добавим, что на Йошко Гвардиола также претендовал Лидс, но новичку АПЛ не удалось согласовать переход.

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