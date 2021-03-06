Чемпионат Германии 2020/21, 24-й тур

Боруссия М – Байер – 0:1

Гол: Шик, 76

Фрайбург – РБ Лейпциг – 0:3

Голы: Нкунку, 41, Сёрлот, 64, Форсберг, 80

Айнтрахт – Штутгарт – 1:1

Голы: Костич, 69 – Калайдзич, 68

Герта – Аугсбург – 2:1

Голы: Пйонтек, 62, Люкебакио, 87 (пен) – Бенеш, 2

Хоффенхайм – Вольфсбург – 2:1

Голы: Бумгартнер, 8, Крамарич, 41 – Вегхорст, 23

РБ Лейпциг приехал в гости к Фрайбурга в надежде одержать шестую подряд победу и даже на два часа возглавить турнирную таблицу. На ней вполне можно было и завершить неделю, ведь у мюнхенцев стоял матч против Боруссии Д. Понимая этот факт, "быки" не стали создавать себе проблемы.

"Ротэн Буллен" открыли счёт на 41-й минуте усилиями Поульсена, которому удалось перехватить передачу на голкипера и выкатить пас под удар Нкунку в пустые ворота. На 64-й же Сёрлот забил второй гол, реализовав выход один на один. Избиение же довершил Форсберг, выстрелив в касание с линии штрафной точно под правую штангу – 0:3! РБ Лейпциг выходит в лидеры Бундеслиги.

Вольфсбург приехал в Зинсхайм на матч против Хоффенхайма, имея за плечами 9-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате и держась на третьей позиции. "Волки" даже в случае поражения не потеряли бы её – очевидно, на таком настрое они и погорели, пропустив первый гол уже на 8-й минуте встречи. Отличился Баумгартнер, который получил передачу от Кадерабека на ближнюю штангу и расстрелял девятку с минимальной дистанции.

Гости отыграли этот гол на 23-й минуте усилиями Вегхорста – он реализовал выход один на один. Впрочем, в конце первого тайма Кадерабек прострелил на линию вратарской, а Крамарич замкнул вторым касанием. 2:1! На 66-й же минуте Хоффенхайм мог забить третий, заработав пенальти за подкат Баку, однако VAR показал, что фола не было. Впрочем, и без "11-метрового" хозяевам удалось переиграть Вольфсбург, ведь больше голов в матче не забивали.

Айнтрахт неделю назад оборвал 11-матчевую беспроигрышную серию, неожиданно проиграв Вердеру в родных стенах, поэтому необходимо было реабилитироваться перед болельщиками. Да и Боруссия Д вместе с Байером в случае осечки франкфуртцев могли приблизиться к четвёртому месту в упор – а именно там держались "орлы". Словом, Штутгарт на своём поле необходимо было обыграть.

В первом тайме болельщики не дождались голов от команд, а вот во втором пошел размен. Уже на 55-й минуте Костич забил в ворота гостей, выстрелив с левого угла штрафной под дальнюю штангу – впрочем, взятие ворот отменили после просмотра повтора. Штутгарт ответил на 68-й голом Калайдзича, которому удалось принять сложную передачу на правый край штрафной и переиграть Траппа – 0:1! Счастье, однако, длилось недолго, ведь уже через минуту Костич классным выстрелом в дальний угол сравнял счет. 1:1! Это был последний гол во встрече.

Весёлый поединок провели в Берлине, где местная Герта принимала Аугсбург. Хозяева вынуждены были отыгрываться уже после 2-й минуты – это Бенеш нанёс удар с лёту точно под правую штангу. Получилось красиво. Берлинцы сумели отквитать этот гол аж на 62-й усилиями Пйонтека, а на 87-й минуте они ещё и вперед вышли – это Люкабекио реализовал пенальти. 2:1! Именно с этим счётом матч и подошел к концу.

Боруссия М принимала Байер, уже не имея реальных шансов на зону ЛЧ. Здесь надо было хотя бы с десятой позиции подняться и прервать 5-матчевую безвыигрышную серию – впрочем, "жеребцы" и здесь провалились. К 75-й минуте счёт был равным, а на 76-й Шик вывел Байер вперёд, сыграв на добивании после выхода Бейли один на один. 0:1! Этот гол стал единственным во встрече.