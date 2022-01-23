Германия, Бундеслига, 20-й тур

РБ Лейпциг – Вольфсбург – 2:0

Голы: Орбан, 76, Гвардиол, 85

Герта – Бавария – начало матча в 18:30

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Первый по-настоящему опасный момент в матче между РБ Лейпцигом и Вольфсбургом возник лишь во втором тайме – Орбан забил, но арбитр зафиксировал положение вне игры. В середине второй сорокапятиминутки гол "быков" все-таки был засчитан: Силва головой запустил мяч парашютом и угодил в перекладину. Сфера отскочила к Вилли и тот, тоже головой, с отскоком от газона отправил круглого в сетку. Через десять минут стремительная контратака хозяев завершилась выходом один на один с Кастелсом: Гвардиол эффектно перекинул кожаного через голкипера. Победа принесла команде Доменико Тедеско 31 очко и подняла на шестую строчку турнирной таблицы Бундеслиги.

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