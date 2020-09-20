В рамках 1-го тура Бундеслиги Майнц на выезде уступил РБ Лейцигу. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2020/21, 1-й тур

РБ Лейпциг – Майнц – 3:1

Голы: Форсберг, 17 (пен), Поульсен, 21, Айдара, 51 – Матета, 48

Вольфсбург – Байер – начало в 19:00

РБ Лейпциг на Ред Булл Арене принимал Майнц. Еще в первом тайме "быки" обеспечили себе комфортное преимущество в счете. На 17-й минуте Форсберг реализовал пенальти, который привез Баррейро, а чуть позже, на 21-й, Поульсен головой замкнул навес Ольмо в штрафную.

После перерыва гости смогли отквитать один гол. Это Матета получил диагональ от Квайсона, вышел один на один с голкипером и пробил мимо него. Однако, интригу в матче очень быстро уничтожил Айдара. Он получил передачу под удар, которую в падении отдал Форсберг и нанес удар в дальний угол ворот. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "быков" – 1:3.

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