В рамках субботней программы 13-го тура Бундеслиги провели пять матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2020/21, 13-й тур

Боруссия М – Хоффенхайм – 1:2

Голы: Штиндль, 34 (пен) – Крамарич, 75, Сессеньон, 86

Удаление: Тюрам, 79

РБ Лейпциг – Кёльн – 0:0

Шальке – Арминия – 0:1

Гол: Клос, 53

Аусбург – Айнтрахт – 0:2

Голы: Фрамбергер, 53 (автогол), Ильзанкер, 86

Майнц – Вердер – 0:1

Гол: Динкчи, 90

Текущий тур Бундеслиги является последним для Германии в тяжёлом 2020 году. Вероятно, футболисты слишком сильно ждали отпуск, ведь в первых таймах дневного слота забили всего один гол – да и тот с пенальти. Он случился в матче Боруссии М против Хоффенхайма на 34-й минуте – отличился Штиндль, который в минувшие выходные оформил хет-трик.

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К середине второго тайма Гладбах вёл в счёте, но дальше произошла катастрофа. На 75-й минуте Крамарич с блестящей передачи Бебу сравнял, на 79-й Тюрам получил прямую красную карточку, а на 86-й Сессеньон вывел Хоффенхайм вперёд. Шокированная Боруссия в себя так и не пришла.

РБ Лейпциг в родных стенах встречался с Кёльном. Казалось, это будет лёгкая прогулка – и это впечатление было подкреплено голом Айдара на 3-й минуте. Впрочем, взятие ворот отменили из-за офсайда. Оказалось, что это был последний гол в довольно скучном матче. "Ротэн Буллен" упустили шанс выйти на первое место в Бундеслиге.

Шальке дома принимал Арминию, пытаясь прервать 28-матчевую безвыигрышную серию. "Кнаппен" в бой вёл временный тренер – Мануэль Баум не одержал ни одной победы и был уволен, а его подменял Хуб Стевенс. Несмотря на перестановки, дела у гельзенкирхенцев не улучшились: на 15-й минуте сломался капитан Маскарель, а на 53-й точный удар Клоса вывел Арминию вперёд – 0:1. Этот гол стал единственным. Шальке остаётся в одном месяце от года без побед.

В параллельном матче Айнтрахт прибил Аугсбург благодаря автоголу Фрамбергера и голу австрийца Ильзанкера. Благодаря этим двум парням франкфуртцы прервали 9-матчевую безвыигрышную серию. Вердер же на 90-й минуте вырвал победу над Майнцом благодаря голу дебютанта Динкчи – 19-летний 188-сантиметровый нападающий замкнул навес Чонга. 0:1.

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