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РБ Лейпциг упустил победу над Падерборном в добавленное время, Майнц переиграл Айнтрахт: 30 тур Бундеслиги, суббота

18:35 16 Читати українською
РБ Лейпциг упустил победу над Падерборном в добавленное время, Майнц переиграл Айнтрахт: 30 тур Бундеслиги, суббота
Айнтрахт – Майнц – 0:2 / Твиттер ФК Айнтрахт

В субботу 30-й тур Бундеслиги продолжился пятью поединками. Счет и отчеты о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/20, 30-й тур

Айнтрахт – Майнц – 0:2

Голы: Ниахате, 43, Малонг, 77

Фортуна – Хоффенхайм – 2:2

Голы: Хеннингс, 5, 75 (пен.) – Даббур, 17, Цубер, 61

Удаление: Хюбнер, 9 (Хоффенхайм, красная карточка)

РБ Лейпциг – Падерборн – 1:1

Голы: Шик, 27 – Штродик, 90+2

Удаление: Упамекано, 43 (РБ Лейпциг, вторая желтая карточка)

Боруссия Д – Герта – начало матча в 19:30

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Айнтрахт на своем поле принимал Майнц. Владея игровым и территориальным преимуществом на протяжении всего тайма хозяева умудрились пропустить в конце первой сорокапятиминутки: французский защитник "карнавальников" Мусса Ниахате выпрыгнул выше всех после подачи с углового и головой вогнал мяч в сетку. После перерыва Пьер Кунде Малонг снял все вопросы о победителе, удвоив преимущество своей команды.

Фортуна – один из аутсайдеров турнирной таблицы – уже на 5-й минуте шокировала Хоффенхайм: Кевин Штогер роскошным навесом нашел во вратарской площадке голову Роуэна Хеннингса, который легко переправил мяч в противоположный от голкипера угол. Впоследствии гости вообще остались в меньшинстве – Бенджамин Хюбнер во время розыгрыша углового отмахнулся от соперника в своей штрафной и увидел перед собой красную карточку.

"Сине-белые "понемногу пришли в себя и сумели сравнять: после розыгрыша штрафного самым расторопным оказался Мунас Даббур, которому удалось добить круглого в ворота и восстановить статус-кво. Через минуту Хеннингс снова вывел Фортуну вперед, но арбитр воспользовался системой VAR и взятие ворот отменил. После отдыха Хоффенхайм усилиями Стивена Цубера повел в счете – 28-летний швейцарский полузащитник точно пробил мимо вратаря в правый нижний угол ворот. Впоследствии Фортуне удалось отыграться – Хеннингс с пенальти сравнял и выровнял положение в матче.

Откровенный неудачник Бундеслиги приехал в гости к одному из претендентов на медали – РБ Лейпциг. Подопечные Штеффена Баумгарта смогли продержаться лишь половину тайма – Патрик Шик и Тимо Вернер продемонстрировали, как не надо играть в защите и вывели "быков" вперед. Под конец тайма хозяева неожиданно остались в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален Дайот Упамекано.

Второй тайм прошел при определенном преимуществе гостей и это позволило им уже в добавленное время сравнять – Кристиан Штродик добил мяч в сетку, после того как кожаный отскочил ему прямо на ход. Довольно неожиданный финал.

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