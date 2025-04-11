Поединок на Фольксваген Арене имел большое значение. РБ Лейпциг в случае победы поднялся бы в топ-4 Бундеслиги, а Вольфсбург мог приблизиться к зоне еврокубков на расстояние одного очка. Плотность таблицы при этом делала недопустимой даже ничью.

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"Ротен Булен" лучше настроились на игру, устроив разгром до 50-й минуты. На 11-й счет открыл Опенда, который вколотил с дальней дистанции под левую стойку. На 20-й Шешко забил второй гол в ворота "волков", но его не засчитали из-за офсайда. Не беда – уже на 24-й контратака 4-в-2 завершилась смещением Симмонса на линию полукруга и ударом в левый нижний. 0:2!

Перед перерывом Камински мог возродить интригу, из пределов штрафной закрутив мяч в верхний дальний угол, однако РБ спасла перекладина. Гости же свои шансы не упускали: на 48-й минуте Симмонс оформил дубль, эффектно пробив в касание с дальней дистанции. Точно под дальнюю штангу! 0:3.

Впрочем, Вольфсбург не собирался сдаваться. На 58-й минуте Фишер сократил отставание в счете, грандиозно пробив в левую девятку метров с 22-х. Еще через 17 минут Сков Ольсен зашел в штрафную и отдал пас на правый край, а Меле неожиданно вколотил с острого угла – 2:3! Интрига возродилась.

Хозяева могли и камбэк оформить усилиями Герхардта, которому удался блестящий выстрел с линии штрафной под перекладину. "Быков" спас фантастический сейв Гулачи. К сожалению для "волков", этот момент стал последним у его ворот – а гости еще и создали несколько опасных моментов в ответ.

Финальный свисток зафиксировал победу Лейпцига. РБ выиграл второй подряд матч под руководством Жолта Лева, поднявшись в зону Лиги чемпионов – хотя отрыв от пятого места составляет всего два очка. Вольфсбург же остается с 38 зачетными баллами на двенадцатой строчке, потерпев четвертое поражение подряд и продлив безвыигрышную серию до пяти туров.

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