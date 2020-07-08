РБ Лейпциг совершил второй трансфер за день, усилившись защитником Монако

Крайний защитник Бенжамин Хенрикс вернулся в Бундеслигу и будет защищать цвета Лейпцига в следующем сезоне.

РБ Лейпциг наконец договорился с Монако о годичной аренде Хенрикса с правом последующего выкупа, сообщает официальный сайт немецкого клуба. "Быки" давно пытались пригласить 23-летнего фулбека, третья серия переговоров завершилась успешно. По информации прессы, следующим летом Лейпциг сможет выкупить Бенжамина за 15 миллионов евро.

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Хенрикс будет выступать за Лейпциг под номером 39 (в текущей Лиге чемпионов он не поможет РБ). Основная позиция – правый защитник, однако он также может сыграть на противоположной бровке, в центре обороны и в опорной зоне.

Хенрикс возвращается в Бундеслигу спустя 2 года после своего трансфера из Байера в Монако. Звездой во Франции он не стал – мешали травмы, не удалось полностью реализовать свой потенциал.

В свои 23 года Хенрикс уже имеет в активе 62 матча Бундеслиги. Также Йоахим Лев вызывал его в сборную Германии и выпустил в трех международных поединках.

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