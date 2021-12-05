Руководство немецкого РБ Лейпциг очертило круг претендентов на должность наставника команды, ставшую вакантной после увольнения Джесси Марша.

Боссы "красных быков" определились с потенциальными претендентами, сообщает Sportbuzzer.

РБ Лейпциг официально уволил главного тренера за провальные результаты

В список кандидатов попали: экс-наставник Шальке и московского Спартака Доменико Тедеско, бывший временный тренер Борусии Д Эдин Терзич (взял со "шмелями" Кубок Германии 2020/21), коуч нидерландского ПСВ Рогер Шмидт помощник Томаса Тухеля времен работы с ПСЖ Жолт Лёв. Идеальный кандидат для руководства Лейпцига – Эрик Тен Хаг – вряд ли покинет Аякс ради вице-чемпиона Германии.

Напомним, что Джесси Марш потерял должность главного тренера саксонцев после трех поражений подряд в чемпионате. Также "красные быки" не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Унион победил РБ Лейпциг, поднявшись в зону Лиги чемпионов – "быки" проиграли в третьем матче подряд