Новой жертвой ужасного лета Барселоны станет юный хавбек. РБ Лейпциг, скорее всего, подпишет испанца перед закрытием трансферного окна, утверждает Marca.

Куман пролил свет на будущее Коутиньо в Барселоне

Рональд Куман во время предматчевой пресс-конференции в пятницу фактически признал, что воспитанник Ла Масии не сможет продолжить свои выступления за "блаугранас". Причина – его отказ этим летом от подписания нового контракта на условиях Барсы.

Многообещающий дебют Илайша в Барселоне стал одним из самых ярких моментов непродолжительной эпохи Кумана на Камп Ноу. Поэтому появление списка претендентов на таланта не стала неожиданностью.

Однако, первым реальный шаг к подписанию сделал РБ Лейпциг. Немцы вышли на технический департамент Барселоны, чтобы заявить свой интерес и сделать неформальное предложение. Переговоры между клубами пока продолжаются, хотя очевидно желание Барсы заработать хотя бы 15 млн евро.

Жоан Лапорта решительно настроен положить конец временам безумных расходов своих предшественников Роселя и Бартомеу. Отказ от потворства агентам и игрокам, которые стремятся быстро обеспечить себе безбедную старость еще до реальных достижений, стала краеугольным камнем этой политики.

Позиция Барселоны по Морибе была предельно ясной: каталонцы считают приемлемым предложение о продлении контракта, учитывая финансовое положение клуба, а если игрок откажется подписать соглашение, то не сыграет ни минуты в сезоне 2021/22.

Барселона не хочет тратить ресурсы на игрока, который летом 2022-го достанется другому клубу бесплатно. Поэтому ему запретили даже тренироваться с первой командой. Если трансфер Морибы в Бундеслигу состоится, то дальше Барселона сосредоточится на продаже Умтити и Пьянича в последние 10 дней лета.

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