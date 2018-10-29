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РБ Лейпциг – Шальке – 0:0 – видеообзор матча

28 октября 20:39 21 Читати українською
РБ Лейпциг – Шальке – 0:0 – видеообзор матча
РБ Лейпциг – Шальке – видео голов и обзор матча

РБ Лейпциг в родных стенах расписал безголевую ничью с Шальке Евгения Коноплянки. Смотрите видео голов и обзор матча РБ Лейпциг – Шальке.

В 9-м туре Бундеслиги РБ Лейпциг и Шальке не смогли выявить сильнейшего. Лейпциг больше владел мячом и имел несколько полумоментов, но не смог отличиться. Во втором тайме картина не изменилась.

Шальке без Коноплянки разошелся миром с РБ Лейпциг

Украинский вингер Шальке Евгений Коноплянка на поле так и не появился. В итоге – безголевая ничья.

Бундесліга, 9-й тур.

РБ Лейпциг – Шальке – 0:0

"КИНГ КОНОплянка": немецкий СМИ поет дифирамбы украинцу и считает его одним из крупнейших козырей Шальке

Германия9 турРед Булл Арена (Лейпциг)

РБ Лейпциг - Шальке: Воскресенье 28 октября 2018

РБ Лейпциг
Матч окончен
0 : 0
Шальке
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