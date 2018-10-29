РБ Лейпциг – Шальке – 0:0 – видеообзор матча

РБ Лейпциг в родных стенах расписал безголевую ничью с Шальке Евгения Коноплянки. Смотрите видео голов и обзор матча РБ Лейпциг – Шальке.

В 9-м туре Бундеслиги РБ Лейпциг и Шальке не смогли выявить сильнейшего. Лейпциг больше владел мячом и имел несколько полумоментов, но не смог отличиться. Во втором тайме картина не изменилась.

Шальке без Коноплянки разошелся миром с РБ Лейпциг

Украинский вингер Шальке Евгений Коноплянка на поле так и не появился. В итоге – безголевая ничья.

Бундесліга, 9-й тур.

РБ Лейпциг – Шальке – 0:0

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