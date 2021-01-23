Германия, Бундеслига, 18-й тур

Арминия – Айнтрахт – 1:5

Голы: Кордова, 36 – Силва, 25, 33, Костич, 27, Нильссон, 51 (аг.), Йович, 75

Аугсбург – Унион Берлин – 2:1

Голы: Нидерлехнер, 17, 47 – Ингвартсен, 25

Нереализованный пенальти: Ингвартсен, 55 (Унион Берлин)

Байер – Вольфсбург – 0:1

Гол: Баку, 35

Майнц – РБ Лейпциг – 3:2

Голы: Ниахате, 24, 35, Баррейро, 50 – Адамс, 15, Хальстенберг, 30

Фрайбург – Штутгарт – 1:1

Голы: Демирович, 14 – Вамангитука, 7

Нереализованный пенальти: Гонсалес, 45 (Штутгарт)

Герта – Вердер – начало матча в 19:30

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Арминия в матче против Айнтрахта сумела продержаться лишь 25 минут. После этого подопечных Адольфа Хюттера буквально прорвало и они в течение восьми минут сумели трижды поразить ворота Штефана Морено: дубль Андре Силвы и красивый дальний удар Филиппа Костича потрясли хозяев. Придя в себя Серхио Кордова один гол отыграл, перебросив сферу через голкипера после навеса с правого фланга.

После перерыва Йоаким Нильссон, пытаясь прервать прострел соперника, срезал круглого в собственные ворота и довел счет до разгромного. Впоследствии на поле появился Лука Йович и забил свой первый гол после возвращения из Реала.

Аугсбург и Унион обменялись голами еще в первой половине первой сорокапятиминутки. Сначала Флориан Нидерлехнер на классе обошел защитника, ворвался в штрафную и мощно пробил в дальний угол ворот – голкипер в падении пытался кончиками пальцев задеть сферу, но безрезультатно. А уже через восемь минут Маркус Ингвартсен, находясь в окружении соперников, с линии вратарской неожиданно для голкипера пробил из-под защитника в угол и сравнял счет.

Сразу после перерыва Нидерлехнер замкнул передачу партнера на дальней штанге и снова вывел свою команду вперед. Через восемь минут Ингвартсен потерял стопроцентный шанс сравнять – с его выстрелом с пенальти справился голкипер, угадав направление полета мяча.

Байер, который казалось бы, вышел из кризиса, в матче с Вольфсбургом снова заставил болельщиков волноваться. Подопечные Петера Боша пропустили в середине первого тайма, когда Боте Баку метко замкнул головой навес Ренато Штеффена. Все дальнейшие попытки леверкузенцев отыграться закончились безуспешно. Как следствие, досадное минимальное поражение.

Когда один из лидеров Бундеслиги РБ Лейпциг забил в ворота Майнца уже на 15-й минуте, показалось что подопечные Нагельсманна легко возьмут свои три очка. Однако, у "карнавальников" было другое мнение по этому поводу: Мусса Ниахате дублем заставил соперника напрячься, когда сравнял счет после гола Марселя Хальстенберга. А после отдыха хозяева усилиями Леандро Баррейро вообще вырвались вперед. Как ни старались гости хотя бы сравнять – ничего не получилось. Сенсационное поражение оставило "быков" на второй строчке, но только благодаря осечке Байера.

Соседи по турнирной таблице – Фрайбург и Штутгарт – еще до середины первой сорокапятиминутки успели обменяться голами. Сначала Силас Вамангитука прорвался по левому флангу в штрафную "швабов" и отбросил на партнера. С выстрелом последнего голкипер справился, однако не смог зафиксировать мяч и конголезский форвард открыл счет в матче. Но уже через несколько минут хозяева убежали в быструю контратаку и Эрмедин Демирович добил сферу после неуверенных действий защитников. Впоследствии Чонг Ву Йонг снова вывел гостей вперед, а Николас Гонсалес с отметки не смог переиграть Флориана Мюллера.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ