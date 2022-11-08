РБ Лейпциг явно мог рассчитывать на более легкого соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Быкам" выпал монструозный Манчестер Сити, но пресс-служба немцев пытается не падать духом.

В Twitter РБ Лейпциг появился мем с персонажем мультсериала "Симпсоны" – Ральфом Виггумом. Толстенький мальчик сидит на заднем сиденье автобуса и наивно хихикает со словами "Я в опасности". В итоге автобус перевернется, а бедняга вылетит через окно.

Напомним, РБ Лейпциг занял второе место в группе с Реалом, Шахтером и Селтиком. "Быки" начали путь с поражения 1:4 дончанам, но в последнем туре взяли убедительный реванш – 4:0.

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