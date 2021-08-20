РБ Лейпциг в родных стенах принимал Штутгарт. В первом тайме моменты были у обеих команд, но вперед сумели выйти хозяева. На 39-й минуте Собослай на скорости прорвался сквозь оборону соперника мощно пробил из-за пределов штрафной – вплотную к левой штанге, без шансов для голкипера.

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Сразу после перерыва преимущество "быков" закрепил Форсберг, а на 52-й Собослай, выполняя штрафной удар, плассером отправил мяч под дальнюю штангу – 3:0! "Швабы" отчаянно пытались отквитать хотя бы один гол, но только привезли одиннадцатиметровый в свои ворота, который без проблем реализовал Силва. После этого прийти в себя они так и не смогли, и, наконец, финальный свисток зафиксировал разгромную победу РБ Лейпцига – 4:0.

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