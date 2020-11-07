В субботу в рамках 7-го тура Бундеслиги состоялось несколько поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2021/20, 7-й тур

Аугсбург – Герта – 0:3

Голы: Кунья, 44 (пен.), Люкебакио, 51, Пйонтек, 85

Майнц – Шальке – 2:2

Голы: Бросински, 6 (пен.), Матета, 45+1 (пен.) – Ут, 36, Сен-Жюст, 82 (аг.)

РБ Лейпциг – Фрайбург – 3:0

Голы: Конате, 26, Забитцер, 70 (пен.), Анхелиньо, 89

Унион Берлин – Арминия – 5:0

Голы: Эндо, 3, Андрих, 14, Беккер, 45+2, Крузе, 52 (пен.), Тойхерт, 89

Штутгарт – Айнтрахт – 2:2

Голы: Гонсалес, 16 (пен.), Кастро, 37 – Силва, 61, Абрахам, 75

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Несмотря на значительное преимущество Герты защита Аусбурга не позволяла сопернику распаковать ворота Рафала Гикиевича до 44-й минуты. За минуту до окончания первого тайма защитник "фугеров" Удохай скосил Кордобу и арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Матеус Кунья. Сразу после перерыва Люкебакио удачно сыграл на добивании и удвоил преимущество своей команды. В конце матча Пйонтек, пройдя по левому флангу, сместился в штрафную соперника и с острого угла пробил мимо голкипера.

Откровенные аутсайдеры турнирной таблицы – Майнц и Шальке – устроили настоящую битву. "Карнавальники" вышли вперед уже на 6-й минуте: Матея Настасич нарушил правила в своей штрафной и Бросински с отметки переиграл Фредерика Реннова. В середине тайма Марк Ут мастерским ударом со штрафного с линии ворот закрутил мяч в правую девятку. Уже в добавленное к первой сорокапятиминутке время хозяева заработали еще один пенальти и Матета развел по углам голкипера и мяч. В конце матча Сен-Жюст, пытаясь спасти свою команду, срезал мяч в собственные ворота.

Конате вывел РБ Лейпциг вперед в середине первого тайма, удачно замкнув скидку от партнера, находясь практически на линии ворот. После перерыва Забитцер реализовал пенальти, а на предпоследней минуте матча Анхелиньо фантастическим ударом со штрафного поставил жирную точку в матче.

Унион забил в ворота Арминии уже на 3-й минуте: Шеральдо Беккер воспользовался ошибкой защитников, протащил сферу по правому флангу и прострелил в центр штрафной на Кейта Эндо. Японский полузащитник четко пробил мимо вратаря. Через десять минут Крузе с левого фланга прострелил точно в центр штрафной Арминии и набегающий Андрих пушечным ударом едва не порвал сетку ворот. Беккер уже в добавленное время с острого угла довел счет до непристройного. После отдыха Акаки Гогия заработал пенальти, который легко реализовал Крузе. А на последней минуте матча Тойхерт, который только вышел на замену, забил последний гвоздь в гроб соперника.

Штутгарт в первом тайме сумел забить соседу по турнирной таблице – Анйтрахту – дважды. Сначала Гонсалес реализовал пенальти, а затем вывел пасом один на один с голкипером Кастро. После перерыва "орлы" сумели отыграться. Начал камбэк Силва, который, оказавшись в районе одиннадцатиметровой отметки, замкнул прострел Баркока. А потом сферу после навеса последнего с углового переправил в сетку Абрахам.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ