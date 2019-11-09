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РБ Лейпциг разгромил Герту, Майнц уступил Униону, Шальке не удержал победу над Фортуной: 11 тур Бундеслиги, суббота

18:49 15 Читати українською
РБ Лейпциг разгромил Герту, Майнц уступил Униону, Шальке не удержал победу над Фортуной: 11 тур Бундеслиги, суббота
Герта – РБ Лейпциг – 2:4 / Твиттер ФК Герта

В субботу в Бундеслиге состоялось несколько поединков 11-го тура. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии, 11-й тур

Герта – РБ Лейпциг – 2:4

Голы: Миттельштадт, 32, Зельке, 90+2 – Вернер, 39 (пен.), 90+1, Забитцер, 45+1, Кампль, 87

Майнц – Унион – 2:3

Голы: Онисиво, 81, Бросински, 90+4 – Ингвартсен, 30, Андерссон, 45+3, 51

Падеборн – Аугсбург – 0:1

Голы: Макс, 41

Нереализованный пенальти: Гьясула, 7 (Падеборн)

Шальке – Фортуна – 3:3

Голы: Калиджури, 33, Кабак, 67, Сердар, 79 – Хеннингс, 62 (пен.), 74, 85

11-й тур Бундеслиги в субботу продолжили четыре поединка, которые начались одновременно. В Берлине Герта принимала РБ Лейпциг. Гости, которые считались фаворитами матча, неожиданно пропустили в середине тайма – Максимилан Миттельштадт сместился в центр линии штрафной и мощно пробил в левый угол ворот. Но уже через семь минут Карим Рекик сыграл рукой во вратарской площадке и счет с пенальти сравнял Тимо Вернер. А в добавленное к первому тайму время после удара Марселя Забитцера мяч рикошетом от спины защитника влетел в ворота и команды ушли на отдых с преимуществом гостей. После перерыва гости имели больше шансов на успех и, наконец, под конец игры усилиями Кевина Кампля удвоили свое преимущество. Не успели берлинцы прийти в себя как Вернер отметился дублем. Однако уже в следующей атаке Дави Зельке немного подсластил проигрыш своей команды.

Аутсайдеры турнирной таблицы – Майнц и Унион – продемонстрировали довольно динамичный футбол. Хозяева в первом тайме больше владели инициативой, однако умудрились пропустить на 30-й минуте: Маркус Ингвартсен после подачи Кристофера Триммеля направил мяч в угол ворот. А на третьей добавленной к первому тайму минуте после подачи с углового все того же Триммеля Себастьян Андерссон головой забил "в раздевалку". После перерыва гол-близнец снова оформил дуэт Триммель-Андерссон: первый навесил с углового, второй головой отправил мяч в сетку. Запахло разгромом. Но под конец матча Карим Онисиво и Даниэль Бросински сократили счет до минимума, однако на большее просто не хватило времени.

Худшая команда в этом сезоне Падеборн принимала еще одного неудачника Аугсбург. Уже на седьмой минуте хозяева получили право на пенальти – Рафаэль Фрамбергер выполнил неудачный подкат в своей штрафной площадке и Клаус Гьясула подошел к одиннадцатиметровой отметке. Он пытался попасть в угол ворот, но Томаш Коубек разгадал намерения соперника и спас свою команду великолепным сейвом. Правило "не забиваешь ты – забивают тебе" никто не отменял и Филипп Макс под конец тайма блестяще исполнил штрафной удар, закрутив мяч в сетку вплотную с правой штангой. Второй тайм голов не принес.

Шальке с первых минут завладел подавляющим преимуществом и гол был лишь вопросом времени. Наконец, на 33-й минуте Бенито Раман нашел в штрафной Даниэля Калиджури, который и закрутил круглого в угол ворот. После перерыва команды устроили голевой ливень – сначала Роуэн Хеннингс с пенальти счет сравнял, а уже через пять минут Озак Кабак с углового головой снова вывел Шальке вперед. Впоследствии Хеннингс отметился дублем и сравнял счет, а Суат Сердар мощным ударом благодаря рикошету помог хозяевам повести в счете. Но за пять минут до окончания встречи Хеннингс забил третий раз и спас для своей команды столь желанную ничью.

МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ

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