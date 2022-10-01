В субботу 8-й тур чемпионата Германии продолжил несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 8-й тур

Айнтрахт – Унион Берлин – 2:0

Голы: Гётце, 12, Линдстрьом, 42

Удаление: Коло-Муани, 60 (Айнтрахт, вторая желтая карточка)

Вольфсбург – Штутгарт – 3:2

Голы: Мармуш, 23, Арнольд, 38, Герхард, 90+1 – Гирасси, 22, Мавропанос, 45+1

Кельн – Боруссия Д – 3:2

Голы: Кайнц, 53, Тиггес, 56, Любичич, 71 – Брандт, 31, Шмитц, 78 (аг.)

РБ Лейпциг – Бохум – 4:0

Голы: Вернер, 15, 53, Нкунку, 23 (п.), 85

Нереализованный пенальти: Нкунку, 63 (РБ Лейпциг)

Фрайбург – Майнц – 2:1

Голы: Грегорич, 3, Кьере, 37 – Кариколь, 52

Вердер – Боруссия М – начало матча в 19:30

Баварія розгромила Байєр і перервала затяжну безвиграшну серію – Мусіала скинув Леверкузен у зону вильоту

Неожиданный лидер Бундеслиги – Унион – потерпел первое поражение в сезоне. Обидчиком берлинцев стал Айнтрахт, еще в первом тайме забивший два гола. После перерыва "орлы" остались в меньшинстве, что, однако, не помешало им довести матч до победы.

Соседи в низине турнирной таблицы – Вольфсбург и Штутгарт – устроили настоящую перестрелку. В середине первого тайма команды в течение минуты обменялись голами. Впоследствии Арнольд вывел хозяев вперед, однако за мгновение до свистка на перерыв Мавропанос восстановил статус-кво. Уже в добавленное время Герхард вырвал победу для Вольфсбурга, что позволило "волкам" покинуть зону вылета.

Дортмундская Боруссия продолжает терять очки. В этот раз команду Эдина Терзича проучил Кельн. Хозяева пропустили первыми в середине первого тайма, но после перерыва в течение двух минут забили дважды. Любичич на экваторе второй сорокапятиминутки практически лишил "шмелей" шансов спасти хотя бы очко. Не помог им даже автогол от Шмитца, ведь чтобы на что-то рассчитывать, нужно было забивать самим. Однако не в этот вечер – третье поражение Борусии в сезоне.

Соперник Шахтера в группе Лиги чемпионов – РБ Лейпциг – разгромил Бохум. Пауза на матчи сборных явно пошла в пользу "быкам", забившим Ордецу и компании четыре сухих гола. Украинец провел на поле весь матч, однако, несмотря на свою эффективность (Иван получил самую высокую оценку в команде по версии SofaScore – 6,8), не смог помочь одноклубникам удержать Вернера и Нкунку, отличившихся дублями. Стоит вспомнить и нереализованный пенальти от Кристофера, попавшего с точки в правую стойку.

В еще одном матче Фрайбург одолел Майнц и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, сравнявшись по очкам с Унионом. Двоевластие на вершине турнирной таблицы – Бавария отстает всего на два пункта.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ