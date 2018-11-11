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РБ Лейпциг разгромил Байер и вышел на третье место

18:30 15 Читати українською
РБ Лейпциг разгромил Байер и вышел на третье место
РБ Лейпциг – Байер – 3:0 / фото РБ Лейпциг

Матч 11-го тура Бундеслиги между РБ Лейпцигом и Байером завершился крупной победой "быков".

РБ Лейпциг выглядел лучше на протяжении всего матча. Уже на 12-й минуте хозяева могли выйти вперёд после удара Тимо Вернера с линии штрафной, который вытащил голкипер. На 22-й шанс отличиться был у Забитцера – тот пробил выше. В конце концов, давление привело к голу: на 27-й минуте Поульсен получил разрезную передачу от Демме и эффектно перебросил вратаря – 1:0. Через пять минут преимущество мог удвоить Кампль, однако он после выхода один на один с Градецки пробил мимо ворот. У Леверкузена был лишь неплохой удар Хаверца на 36-й минуте, но он прошел выше ворот.

Во втором тайме ничего не изменилось: Лейпциг давил, Байер оборонялся. Долгое время "фармацевтам" удавалось более-менее держать игру, однако на 68-й минуте интрига была убита: Клостерманн получил своевременную передачу от Забитцера, вышел под углом на ворота и пробил с нескольких метров мимо голкипера – 2:0. Байер расклеился, начал много ошибаться и, наконец, привёз третий мяч. На 85-й минуте "быки" перехватили его в штрафной, и Поульсен с нескольких метров расстрелял Градецки, установив окончательный счёт – 3:0.

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Таким образом, РБ Лейпциг набрал 22 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице, отставая от второго на одно очко. Байер остался с 11 очками и идёт на 13 позиции.

Чемпионат Нимеччны 2018/2019, 11-й тур

РБ Лейпциг – Байер – 3:0

Голы: Поульсен, 27, 85, Клостерманн, 68

Германия11 турРед Булл Арена (Лейпциг)

РБ Лейпциг - Байер: Воскресенье 11 ноября 2018

РБ Лейпциг
Матч окончен
3 : 0
Байер
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РБ Лейпциг - Байер Байер Байер РБ Лейпциг РБ Лейпциг Германия
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