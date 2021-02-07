РБ Лейпциг вскоре должен определиться с нейтральной ареной, на которой будет принимать Ливерпуль в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

Немецкий клуб уже подготовил несколько вариантов и сегодня должен согласовать место проведения с УЕФА.

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"Есть три варианта. Два из них – это стадион Тоттенхэма и Будапешт. Мы окончательно определимся в субботу вечером и будем разговаривать с УЕФА. Официальное объявление будет в понедельник", – цитирует генерального директора РБ Лейпциг Оливера Минцлаффа Tag24.

Напомним, из-за коронавирусных ограничений Ливерпулю запретили въезд в Германию, поэтому 16 февраля "быкам" придется принимать соперника на нейтральной арене.

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