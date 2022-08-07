В воскресенье 1-й тур чемпионата Германии завершали два поединка. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Германия, Бундеслига, 1-й тур

Штутгарт – РБ Лейпциг – 1:1

Голы: Ахамада, 31 – Нкунку, 8

Кельн – Шальке – начало встречи в 18:30

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В первом матче дня Штутгарт принимал РБ Лейпциг. "Быки" с первых секунд взялись прессинговать соперника и добились успеха уже на 8-й минуте. Кунку отозвался на передачу Ольмо и с близкого расстояния расстрелял ворота соперника. Вскоре Мюллер спас хозяев от второго гола, в головокружительном прыжке вытащив мяч из дальнего угла после рикошета. Хозяева огрызнулись моментом Вамангитуки – Силас оттеснил Орбана на подступах к штрафной и протолкнул сферу мимо Гулачи. Круглый предательски пролетел в сантиметрах от правой стойки.

В середине тайма "швабы" отыгрались: дебютант Бундеслиги Ахамада обыгрался с Калайджичем и с пределов штрафной по дуге пробил в дальний угол, оформив первый гол в карьере. Гулачи был бессилен. Почти сразу Ольмо мог снова вывести гостей вперед, но из выгодной позиции стрельнул по воробьям. Штутгарт имел шанс уйти на перерыв ведя в счете – Мавропанос уже в компенсированное время попал в штангу.

В середине второго тайма Томаш оказался на газоне в штрафной "быков" и только VAR спас команду Доменико Тедеско от пенальти. Впоследствии Нкунку снова пытался подловить Мюллера, но кипер Штутгарта не дремал. Как следствие, боевая ничья.

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