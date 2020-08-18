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РБ Лейпциг – ПСЖ: стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов

21:02 - Читати українською
РБ Лейпциг – ПСЖ: стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов

РБ Лейпциг в рамках полуфинального поединка Лиги чемпионов 2019/20 встретится с ПСЖ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА РБ Лейпциг – ПСЖ начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

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