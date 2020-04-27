РБ Лейпциг придумал хитрый план, чтобы дешевле выкупить конкурента Зинченко у Манчестер Сити

Руководству РБ Лейпциг придется серьезно поработать во время трансферного окна.

Немецкий клуб собирается подписать защитника Анхелиньо и форварда Патрика Шика на полноценной основе, информирует Bild.

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Оба игрока не прочь остаться в команде, однако их суммы выкупа довольно большие – 29 млн евро за чеха из Ромы и 30 млн евро за испанца из Манчестер Сити. РБ Лейпциг не готов платить такие деньги даже в случае успешной продажи собственных звезд – Упамекано и Вернера. "Быки" подождут до того времени, когда закончатся прописаные пункты выкупа в арендных сделках Анхелиньо и Шика, а потом надеются договориться с Манчестер Сити и Ромой на более выгодных условиях.

Напомним, испанский латераль перебрался в РБ Лейпциг зимой этого года, проиграв Зинченко и Менди конкуренцию за левый фланг обороны Манчестер Сити. Шик выступает за немецкий клуб с начала сезона 2019/20.

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