Полузащитник Йоша Вош и нападающий Александер Серлот покинули РБ Лейпциг перед стартом команды в Лиге чемпионов.

Серлот вернулся в Реал Сосьедад на правах годовой аренды, информирует пресс-служба "быков" . Норвежец уже выступал в прошлом сезоне за испанцев, отличившись 8 голами и ассистом в 44 матчах.

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Вош же досрочно разорвал контракт с РБ Лейпциг и перебрался в Ферль, который выступает в третьем по силе дивизионе Германии. С новым клубом молодой хавбек подписал контракт на два года.

Отметим, что "быки" отпустили двух игроков за неделю до противостояния первого тура Лиги чемпионов против Шахтера. Встреча состоится во вторник, 6 сентября.