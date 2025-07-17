РБ Лейпциг на своем официальном сайте сообщил о подписании вингера ПСВ и сборной Бельгии Йохана Бакайоко. 22-летний бельгиец подписал с немецким клубом контракт на 5 лет и будет играть под девятым номером.

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Согласно Kicker, сумма трансфера составила 18 млн евро. Сообщается, что "быки" выиграли конкуренцию у Байера, который также был заинтересован в услугах вингера.

"РБ Лейпциг два года следил за Йоханом Бакайоко и неоднократно пытался его подписать. Возможно, наша настойчивость сейчас окупилась", – отметил спортивный директор Марсель Шефер.

Бакайоко провел 131 матч за основной состав ПСВ, забив 33 гола и отдав 22 результативные передачи.

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