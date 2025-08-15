Немецкий клуб официально объявил о подписании 23-летнего нападающего Ромуло из турецкого Гезтепе. Высокий (193 см) новичок получил футболку с номером 40 и контракт на 5 лет.

Манчестер Юнайтед официально объявил о переходе форварда за более чем 80 млн евро

По информации инсайдеров, трансфер обошелся Лейпцигу в 20 млн евро, еще 5 млн предусмотрены возможными бонусами. Это самая дорогая продажа в истории Гезтепе, предыдущий рекорд побит почти в 10 раз. Ромуло за полтора года в Турции провел 46 матчей, оформив 22 гола и 13 ассистов.

Напомним, Лейпцигу понадобился новый центрфорвард после продажи Беньямина Шешко в Манчестер Юнайтед за 76 млн евро.

