Форвард Айнтрахта Андре Силва стал игроком РБ Лейпциг, сообщает официальный сайт "быков".

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Португальский легионер подписал с новым клубом контракт на пять лет. Стоимость трансфера не разглашается, однако по информации СМИ РБ Лейпциг заплатит за Силву 23 миллиона евро, а за счет бонусов сумма может вырасти до 35 млн. Зарплата 25-летнего нападающего составит 4 млн евро в год.

Напомним, в прошлом сезоне Силва стал вторым в гонке бомбардиров Бундеслиги, забив 28 голов в 32 матчах.

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