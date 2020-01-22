РБ Лейпциг подписал воспитанника Барселоны – он присоединится к команде летом

Немецкий клуб объявил о подписании контракта с голкипером молодежной сборной Испании.

РБ Лейпциг и Лас-Пальмас договорились о трансфере 21-летнего голкипера Жозепа Мартинеса, информирует официальный сайт немецкого клуба. Текущий сезон Мартинес доиграет за Лас-Пальмас в Сегунде.

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Контракт испанца с новым клубом рассчитан до 2024 года. Он вступит в силу с 1 июня. По информации немецких СМИ, сумма трансфера составила 2,5 млн евро.

Отметим, что Мартинес – воспитанник академии Барселоны, в которой он находился с 2015 по 2017 год. Летом 2017 года он стал игроком Лас-Пальмас.

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