Бельгийский форвард Лоис Опенда готовится сменить чемпионат после сильного сезона за Ланс.

Лейпциг договорился с Лансом о трансфере Лоиса Опенда, сообщает Kicker. Бельгиец в ближайшие дни пройдет медосмотр и подпишет контракт на 5 лет.

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Клубы согласовали 38 миллионов евро гарантированной компенсации и бонусы. Таким образом, Опенда станет рекордным приобретением Лейпцига и рекордной продажей Ланса.

Несмотря на информацию авторитетных инсайдеров, L'Equipe уверяет, что стороны еще не закрыли трансфер. Ланс хочет получить 50 млн с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Опенда с 21 голом стал лучшим бомбардиром Ланса и помог команде взять серебро чемпионата Франции.

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