РБ Лейпциг без особых проблем обыграл Товтонию Оттензен в Кубке Германии 2022/23. Главным героем дуэли стал Тимо Вернер.

Кубок Германии, 1/32 финала

Тевтония Оттензен – РБ Лейпциг – 0:8

Голы: Вернер, 19, 20, 42, Силва, 40, 53, Форсберг, 56, Нкунку, 77, Ольмо, 90

На стадии 1/32 финала кубка "быкам" выпал представитель Региональной лиги Германии. Разница была безумной, поэтому Вернер устроил шоу. Тимо оформил хет-трик и отдал еще одну результативную передачу.

РБ Лейпциг попрощался с двумя игроками перед поединком против Шахтера в ЛЧ

Также стоит отметить Андре Силву и Эмиля Форсберга. Первый отличился двумя голами и столькими же ассистами, а второй – двумя результативными пассами и одним взятием ворот.

Далее РБ Лейпциг 3 сентября ждет дуэль против Айнтрахта в Бундеслиге, а тремя днями позже коллектив будет играть против Шахтера в первом туре Лиги чемпионов.