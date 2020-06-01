РБ Лейпциг победил Кёльн в матче с шестью голами – Вернер и Шик вернули "быков" на третье место в Бундеслиге

В рамках заключительного поединка 29-го тура Бундеслиги Кёльн устроил проигрышную перестрелку с РБ Лейпциг (2:4).

РБ Лейпциг после побед Боруссии М и Байера опустился на пятую позицию в турнирной таблице, но в случае выездной победы в Кёльне подопечные Нагельсманна могли вернуться на третью строчку. "Козлы", однако, не собирались устраивать гостям прогулку – уже через семь минут после старта встречи Реджбецай с острого угла попал в дальнюю штангу, а Кордоба расстрелял ворота с разворота. 1:0.

РБ Лейпциг отыгрался через 13 минут усилиями Шика, которому удалось замкнуть высокую подачу Анхелиньо. На 38-й же минуте "быки" вообще вышли вперёд в результате разрезного паса Лаймера и рывка Нкунку на свидание с Хорном – 1:2. Именно с этим счётом команды ушли на перерыв, а через пять минут после него Вернер вывалился один на один с голкипером после выноса от собственного вратаря – 1:3. Казалось, что это конец.

Впрочем, Кёльн не сдавался, сократив отставание до минимума на 55-й благодаря фантастическому удару Модеста с дальней дистанции. РБ Лейпциг также не собирался отдавать очки, забив через две минуты не менее красивым выстрелом Ольмо – 2:4. Кёльн пошел вперед большими силами и едва не забил третий раз на 72-й минуте, заработав пенальти за фол Клостерманна, однако арбитр пересмотрел повтор и отменил решение.

Последние 20 минут прошли под знаком более-менее конкурентной борьбы. РБ Лейпциг выглядел острее и упустил несколько неплохих возможностей закрыть все вопросы в игре – особенно на 77-й минуте, когда Ольмо пробил в сантиметрах от ближней штанги. Кёльн едва не наказал на 87-й выходом Модеста один на один с ударом в левый нижний угол – мяч разминулся с каркасом. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "быков" со счётом 2:4.

Таким образом, РБ Лейпциг набрал 58 очков, поднявшись на третью позицию в турнирной таблице. От дортмундской Боруссии "быки" отстают на два зачётных балла, на столько же они опережают Гладбах и Леверкузен. Кёльн, имея в активе 34 пункта, держится на одиннадцатой строчке.