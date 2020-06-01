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РБ Лейпциг победил Кёльн в матче с шестью голами – Вернер и Шик вернули "быков" на третье место в Бундеслиге

23:24 6 Читати українською
РБ Лейпциг победил Кёльн в матче с шестью голами – Вернер и Шик вернули "быков" на третье место в Бундеслиге
Кёльн – РБ Лейпциг – 2:4

В рамках заключительного поединка 29-го тура Бундеслиги Кёльн устроил проигрышную перестрелку с РБ Лейпциг (2:4).

7’ Джон Кордоба
55’ Антони Модест
 
Патрик Шик 20’
Кристофер Нкунку 38’
Тимо Вернер 50’
Дани Ольмо 57’
7’ Джон Кордоба
20’ Патрик Шик
38’ Кристофер Нкунку
50’ Тимо Вернер
55’ Антони Модест
57’ Дани Ольмо

РБ Лейпциг после побед Боруссии М и Байера опустился на пятую позицию в турнирной таблице, но в случае выездной победы в Кёльне подопечные Нагельсманна могли вернуться на третью строчку. "Козлы", однако, не собирались устраивать гостям прогулку – уже через семь минут после старта встречи Реджбецай с острого угла попал в дальнюю штангу, а Кордоба расстрелял ворота с разворота. 1:0.

РБ Лейпциг отыгрался через 13 минут усилиями Шика, которому удалось замкнуть высокую подачу Анхелиньо. На 38-й же минуте "быки" вообще вышли вперёд в результате разрезного паса Лаймера и рывка Нкунку на свидание с Хорном – 1:2. Именно с этим счётом команды ушли на перерыв, а через пять минут после него Вернер вывалился один на один с голкипером после выноса от собственного вратаря – 1:3. Казалось, что это конец.

Впрочем, Кёльн не сдавался, сократив отставание до минимума на 55-й благодаря фантастическому удару Модеста с дальней дистанции. РБ Лейпциг также не собирался отдавать очки, забив через две минуты не менее красивым выстрелом Ольмо – 2:4. Кёльн пошел вперед большими силами и едва не забил третий раз на 72-й минуте, заработав пенальти за фол Клостерманна, однако арбитр пересмотрел повтор и отменил решение.

Последние 20 минут прошли под знаком более-менее конкурентной борьбы. РБ Лейпциг выглядел острее и упустил несколько неплохих возможностей закрыть все вопросы в игре – особенно на 77-й минуте, когда Ольмо пробил в сантиметрах от ближней штанги. Кёльн едва не наказал на 87-й выходом Модеста один на один с ударом в левый нижний угол – мяч разминулся с каркасом. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "быков" со счётом 2:4.

Таким образом, РБ Лейпциг набрал 58 очков, поднявшись на третью позицию в турнирной таблице. От дортмундской Боруссии "быки" отстают на два зачётных балла, на столько же они опережают Гладбах и Леверкузен. Кёльн, имея в активе 34 пункта, держится на одиннадцатой строчке.

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Кельн Кельн Кельн - РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг Германия
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