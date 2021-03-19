Программу тура открывал матч в Билефельде, где скромная Арминия принимала РБ Лейпциг. Гости после ничьей с Айнтрахтом отстали от первого места на четыре очка, поэтому ещё одна осечка с большой вероятностью завершила бы борьбу за чемпионство. Впрочем, недооценивать соперника, который только покинул зону вылета, подопечным Юлиана Нагельсманна нельзя было – неделю назад Арминия прибила Байер на выезде. Словом, поединок ожидался серьезный.

РБ Лейпциг усилился форвардом Аякса

РБ Лейпциг доминировал на поле с первой и до последней минуты. Правда, в первом тайме забить "быки" не смогли, хотя Форсберг на старте классно стрелял в левый угол (голкипер парировал), а Нкунку перед перерывом попал в штангу. Не беда: уже на 53-й секунде второго тайма Забитцер вывел гостей вперёд, замкнув прострельную передачу от Ольмо.

У Арминии за весь второй тайм был только один удар (неточный), а вот подопечные Юлиана Нагельсманна и на один на один выходили, и все углы обстреляли. Суммарно за весь матч они провели 20 ударов, но забить хотя бы ещё раз так и не удалось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу гостей.

Таким образом, РБ Лейпциг набрал 57 очков, оставшись на второй позиции в турнирной таблице и приблизившись к Баварии на расстояние одного зачётного балла – впрочем, мюнхенцы свой матч сыграют в субботу. Арминия, имея 22 пункта, пока держится на семнадцатой строчке.

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